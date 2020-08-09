9 августа. Mossovetinfo.ru – Евросоюз решил пока не открывать границы для россиян. В обновленный список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Евросоюза, Россия не попала.



Внешние границы ЕС были закрыты весной в рамках борьбы с распространением коронавируса.