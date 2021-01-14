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В мире     14.01.2021 13:39

ЕСПЧ признал наличие фактической юрисдикции РФ над Крымом с 27 февраля 2014 года

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Теги:  ЕСПЧ  Крым  Украина  жалоба 

14 января. Mossovetinfo.ru – ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос о законности присоединения Крыма к России в 2014 году с точки зрения международного права сообщается в пресс-релизе суда.

В сообщении указано, что задачей этого дела не было решение вопроса о признании законности вхождения Крыма в состав России с точки зрения международного права.

В пресс-релизе также указано, что суд рассмотрел жалобу Украины о том, что Российская Федерация якобы несет ответственность за административную практику, которая нарушает различные положения Европейской конвенции по правам человека.

Жалоба Украины признана частично приемлемой, ее рассмотрение будет продолжено.

В тоже время в Минюсте РФ заявили, что ЕСПЧ счел недоказанными целый ряд обвинений в адрес России со стороны Украины. В частности, недоказанными признаны обвинения в преследовании иностранных журналистов, убийствах мирных граждан, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированном уголовном преследовании проукраински настроенных граждан, отказов в регистрации ряда организаций, а также в незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих.

Крым встал частью России в результате референдума, в ходе которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум был проведен после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина не признает вхождение Крыма в состав России и считает его временно оккупированной территорией.

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Теги: 
ЕСПЧ  Крым  Украина  жалоба 

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