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12:31 Общество Адвокат Навального допустил его задержание в аэропорту по возвращении из Германии
11:53 Город (Москва и область) Оперштаб Москвы опубликовал новую статистику по коронавирусу
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15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан
11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США
10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы
10:12 В России Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется — Роспотребнадзор