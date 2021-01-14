ЕСПЧ признал наличие фактической юрисдикции РФ над Крымом с 27 февраля 2014 года

14 января. Mossovetinfo.ru – ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос о законности присоединения Крыма к России в 2014 году с точки зрения международного права сообщается в пресс-релизе суда.



В сообщении указано, что задачей этого дела не было решение вопроса о признании законности вхождения Крыма в состав России с точки зрения международного права.



В пресс-релизе также указано, что суд рассмотрел жалобу Украины о том, что Российская Федерация якобы несет ответственность за административную практику, которая нарушает различные положения Европейской конвенции по правам человека.



Жалоба Украины признана частично приемлемой, ее рассмотрение будет продолжено.



В тоже время в Минюсте РФ заявили, что ЕСПЧ счел недоказанными целый ряд обвинений в адрес России со стороны Украины. В частности, недоказанными признаны обвинения в преследовании иностранных журналистов, убийствах мирных граждан, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированном уголовном преследовании проукраински настроенных граждан, отказов в регистрации ряда организаций, а также в незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих.



Крым встал частью России в результате референдума, в ходе которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум был проведен после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина не признает вхождение Крыма в состав России и считает его временно оккупированной территорией.