4 февраля. Mossovetinfo.ru – Российских граждан, которые будут эвакуированы из Китая в связи с вспышкой заболевания коронавирусом, доставят для прохождения карантина в Тюменскую область, сообщила председатель штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России Татьяна Голикова.





Голикова сообщила, что Тюменская область выбрана для карантина как наиболее подготовленный регион. Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что все эвакуируемые из Китая россияне – здоровы, так как китайские власти не выпускают из страны людей, у которых диагностировано заболевание коронавирусом.





