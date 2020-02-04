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В мире     04.02.2020 16:12

Эвакуируемых из Китая российских граждан доставят на карантин в Тюменскую область

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Теги:  коронавирус  Китай  эвакуация  Татьяна Голикова 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Российских граждан, которые будут эвакуированы из Китая в связи с вспышкой заболевания коронавирусом, доставят для прохождения карантина в Тюменскую область, сообщила председатель штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России Татьяна Голикова.


Голикова сообщила, что Тюменская область выбрана для карантина как наиболее подготовленный регион. Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что все эвакуируемые из Китая россияне – здоровы, так как китайские власти не выпускают из страны людей, у которых диагностировано заболевание коронавирусом.


Ранее стало известно, что покинуть китайскую провинцию Хубэй, в которой разразилась эпидемия коронавируса, выразили желание 132 гражданина России. Все они будут изолированы в карантине на две недели.

Эвакуацию российских граждан из Китая будут проводить самолеты российских ВКС. В настоящее время уже два самолета вылетели в Китай, всего планируется использовать пять самолетов. На борту каждого самолета будут находиться военные медики и специалисты в вирусологии.


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Теги: 
коронавирус  Китай  эвакуация  Татьяна Голикова 

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