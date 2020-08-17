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В мире     17.08.2020 15:57

Европарламент не признал выборы в Белоруссии

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Теги:  Европарламент  Белоруссия  выборы 

17 августа. Mossovetinfo.ru – Ведущие партии Европарламента не признали прошедшие в Белоруссии президентские выборы и призвали провести новые выборы, совместное заявление партий опубликовано в понедельник, 17 августа.

Заявление подписали представители Европейской народной партии, партии Обновленная Европа, Прогрессивного альянса социалистов и демократов, а также фракции Зеленых.

В заявлении указывается, что прошедшие выборы не были свободными и справедливыми, а «заслуживающие доверия отчеты» говорят о победе на выборах Светланы Тихоновецкой. В связи с этим партии-подписанты отказываются признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии, и считают его персоной нон-грата на территории Евросоюза.

В заявлении осуждается применение силы в отношении протестующих, и содержится призыв немедленно отпустить всех задержанных и расследовать случаи применения насилия и пыток как до, так и после выборов.

Также в заявлении поддерживается введение персональных санкций против тех, кто ответственен за фальсификацию выборов, и за насилие в отношении протестующих, и содержится призыв ввести их как можно быстрее.

Кроме того, в заявлении содержится призыв к России воздержаться от явного или тайного вмешательства в ситуацию в Белоруссию.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По данным белорусского Центризбиркома, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Тихановская заняла второе место с результатом в 10,09% голосов.

Однако штаб Тихановской отказался признать итоги выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.

Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. Позднее к протестам присоединились рабочие ряда белорусских предприятий, объявившие забастовки. Акции протеста продолжаются по всей стране и в настоящее время.


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Теги: 
Европарламент  Белоруссия  выборы 

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