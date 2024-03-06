 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     14.03.2024 11:45

Европарламент отказался продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Украина  Европарламент  сельхозпродукция  пошлины 

14 марта — Mossovetinfo.ru — Депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление беспошлинного ввоза в Европейский союз украинской сельхозпродукции до 5 июня 2025 года.

За внесение поправок в предложение ЕК проголосовали 347 депутатов. Документ направлен на доработку в комитет Европарламента по международной торговле.

«Парламент 347 голосами за, 117 — против и при 99 воздержавшихся проголосовал за внесение поправок в предложение ЕК о приостановке импортных пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС ещё на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года», — говорится в релизе ЕП.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Украина  Европарламент  сельхозпродукция  пошлины 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:45 В мире Европарламент отказался продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции

11:09 Мнения Глава ЦИК заявила, что выборы президента впервые пройдут в токсичной международной атмосфере

10:53 Происшествия ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

10:40 Город (Москва и область) Собянин просит москвичей сделать свой выбор на выборах Президента Российской Федерации

09:29 В России Путин: у РФ не будет красных линий против тех, кто угрожает ей тем же

Актуальные материалы

13:56 В России Собянин на встрече доложил Путину об итогах развития Москвы в 2023 году

19:13 Город (Москва и область) Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru