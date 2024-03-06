Другие материалы
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В мире
14.03.2024, 11:45
Европарламент отказался продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции
14 марта — Mossovetinfo.ru — Депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией прод...
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В мире
09.03.2024, 08:33
Эрдоган заявил о готовности организовать мирные переговоры России и Украины
9 марта — Mossovetinfo.ru — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с с участием Владимира Зел...
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В мире
06.03.2024, 08:22
Байден и Трамп убедительно победили на праймериз своих партий в супервторник
6 марта — Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп доминировали в гонках в суперв...