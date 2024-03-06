Европарламент отказался продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции

14 марта — Mossovetinfo.ru — Депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление беспошлинного ввоза в Европейский союз украинской сельхозпродукции до 5 июня 2025 года.



За внесение поправок в предложение ЕК проголосовали 347 депутатов. Документ направлен на доработку в комитет Европарламента по международной торговле.



«Парламент 347 голосами за, 117 — против и при 99 воздержавшихся проголосовал за внесение поправок в предложение ЕК о приостановке импортных пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС ещё на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года», — говорится в релизе ЕП.