Европарламент переизбрал У. фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии на второй срок

19 июля — Mossovetinfo.ru — Европейский парламент в четверг переизбрал Урсулу фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии на второй пятилетний срок, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европарламента. В своем слове перед голосованием фон дер Ляйен отметила, что главным приоритетом в ее работе в рамках нового срока станет укрепление безопасности ЕС.



В ходе тайного голосования за кандидатуру У. фон дер Ляйен проголосовал 401 из 720 депутатов , что превысило большинство, которое было необходимо для сохранения за ней поста главы исполнительного органа ЕС. Против проголосовали 284 депутата.



Ранее в четверг У. фон дер Ляйен выступила в Европарламенте, изложив приоритеты своей работы на ближайшие пять лет.



У. фон дер Ляйен вновь заявила о необходимости инвестирования в безопасность и оборону. «Наши расходы на оборону слишком малы и неэффективны. Наши расходы на внешнюю политику, напротив, слишком велики. Поэтому мы должны создать единый рынок обороны. Мы должны больше инвестировать в высокотехнологичный оборонный потенциал», — подчеркнула она.



Кроме того, она обязалась продолжить реализацию «Зеленого пакта для Европы» — ключевой программы ее первого срока, призванной сделать Европу первым климатически нейтральным континентом к 2050 году. Ее климатические обязательства обеспечили ей решающую поддержку со стороны депутатов от фракции «зеленых», которые ранее не были уверены в том, стоит ли поддерживать ее кандидатуру.