Другие материалы
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В мире
19.07.2024, 09:54
Европарламент переизбрал У. фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии на второй срок
19 июля — Mossovetinfo.ru — Европейский парламент в четверг переизбрал Урсулу фон дер Ляйен председателем Еврокомис...
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В мире
14.07.2024, 09:00
Покушение на Трампа произошло на митинге в Пенсильвании - стрелок сделал несколько выстрелов
14 июля — Mossovetinfo.ru — Покушение на Трампа произошло на митинге в Пенсильвании. Стрелок сделал несколько выстре...
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В мире
04.07.2024, 10:11
Белоруссия стала членом ШОС
4 июля — Mossovetinfo.ru — Белоруссия стала членом Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующее решение ...