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В мире     19.07.2024 09:54

Европарламент переизбрал У. фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии на второй срок

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Теги:  Европарламент  У. фон дер Ляйен 

19 июля — Mossovetinfo.ru — Европейский парламент в четверг переизбрал Урсулу фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии на второй пятилетний срок, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европарламента. В своем слове перед голосованием фон дер Ляйен отметила, что главным приоритетом в ее работе в рамках нового срока станет укрепление безопасности ЕС.

В ходе тайного голосования за кандидатуру У. фон дер Ляйен проголосовал 401 из 720 депутатов , что превысило большинство, которое было необходимо для сохранения за ней поста главы исполнительного органа ЕС. Против проголосовали 284 депутата.

Ранее в четверг У. фон дер Ляйен выступила в Европарламенте, изложив приоритеты своей работы на ближайшие пять лет.

У. фон дер Ляйен вновь заявила о необходимости инвестирования в безопасность и оборону. «Наши расходы на оборону слишком малы и неэффективны. Наши расходы на внешнюю политику, напротив, слишком велики. Поэтому мы должны создать единый рынок обороны. Мы должны больше инвестировать в высокотехнологичный оборонный потенциал», — подчеркнула она.

Кроме того, она обязалась продолжить реализацию «Зеленого пакта для Европы» — ключевой программы ее первого срока, призванной сделать Европу первым климатически нейтральным континентом к 2050 году. Ее климатические обязательства обеспечили ей решающую поддержку со стороны депутатов от фракции «зеленых», которые ранее не были уверены в том, стоит ли поддерживать ее кандидатуру.

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Теги: 
Европарламент  У. фон дер Ляйен 

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