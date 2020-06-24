24 июня. Mossovetinfo.ru – Евросоюз может отложить открыть границ с Россией после 1 июля. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на проект документа и собственные источники.



Ожидается, что внешние границы ЕС планируется открыть с 1 июля. Список стран, граждане которых смогут въехать в Евросоюз, пока не определен. Издание отмечает, что главным критерием попадания в список является среднее число новых случаев заражения за 14 дней на 100 тысяч человек населения. В ЕС требуют, чтобы этот показатель ровнялся 16.



Со ссылкой на собственные расчеты издание пишет, что на основании данного критерия Бразилия (190 случаев), США (107 случаев на 100 тысяч) и Россия (80 случаев) не относятся к безопасным. При этом отмечается, что списки будут пересматривать каждые две недели.



Границы большинства стран мира были закрыты в середине марта в рамках борьбы с распространением коронавируса. Россия также закрыла границы.



8 июня глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение, которое позволяет россиянам выезжать за границу для работы, учебы, а также для лечения и ухода за больными родственниками.



15 июня на портале Ассоциации туроператоров России появилась информация, что Россия вероятно не попадет в список стран, для которых с 1 июля откроются границы стран Евросоюза.