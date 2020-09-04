 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В мире     04.09.2020 09:59

Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Евросоюз  Белоруссия  Александр Лукашенко  санкции 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Евросоюз не будет вводить персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает немецкое издание Die Welt.

Против введения персональных санкций против белорусского президента выступила Германия, которую поддержали Франция и Италия. При этом, Польша и страны Балтии настаивали на введении персональных санкций против Лукашенко.

По мнению немецких журналистов, отказ ввести персональные санкции против Лукашенко обусловлен тем, что Германия, Франция и Италия хотят «сохранить открытыми каналы для диалога».

При этом, Латвия, Литва и Эстония уже ввели персональные санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына и еще 28 белорусских чиновников. Всех их страны Балтии обвинили в фальсификации выборов.

Большинство европейских стран не признали результаты состоявшихся в Белоруссии президентских выборов и выразили обеспокоенность действиями силовиков, на начавшихся после выборов акциях протеста.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Евросоюз  Белоруссия  Александр Лукашенко  санкции 

Возврат к списку

Лента новостей

10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин

09:59 В мире Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко

09:34 В России Банки и коллекторов будут жестче наказывать за незаконные действия по взысканию долгов

08:52 В России Регионам запретят снижать прожиточный минимум

08:44 Город (Москва и область) Внутри Садового кольца появились около 70 новых точек бесплатного Wi-Fi

Актуальные материалы

10:03 Город (Москва и область) Парк трамваев полностью обновится в Москве до конца 2023 года

08:36 Город (Москва и область) В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы

22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России

14:53 Город (Москва и область) Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин

08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным

17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru