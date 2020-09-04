4 сентября. Mossovetinfo.ru – Евросоюз не будет вводить персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает немецкое издание Die Welt.



Против введения персональных санкций против белорусского президента выступила Германия, которую поддержали Франция и Италия. При этом, Польша и страны Балтии настаивали на введении персональных санкций против Лукашенко.



По мнению немецких журналистов, отказ ввести персональные санкции против Лукашенко обусловлен тем, что Германия, Франция и Италия хотят «сохранить открытыми каналы для диалога».



При этом, Латвия, Литва и Эстония уже ввели персональные санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына и еще 28 белорусских чиновников. Всех их страны Балтии обвинили в фальсификации выборов.



Большинство европейских стран не признали результаты состоявшихся в Белоруссии президентских выборов и выразили обеспокоенность действиями силовиков, на начавшихся после выборов акциях протеста.