27 июня. Mossovetinfo.ru – Совет ЕС официально продлил до 31 января 2021 года пакет антироссийских экономических санкций, говорится в распространенном в четверг сообщении.



Санкции касаются финансового, экономического и оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения.



Различные санкции против России начали вводить с 2014 года после присоединения Крыма. Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний, а также ограничительные меры против Крыма.