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В мире     27.06.2019 15:56

Евросоюз официально продлил на полгода антироссийские санкции

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Теги:  ЕС  Евросоюз  санкции 

27 июня. Mossovetinfo.ru – Совет ЕС официально продлил до 31 января 2021 года пакет антироссийских экономических санкций, говорится в распространенном в четверг сообщении.

Санкции касаются финансового, экономического и оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения.

Различные санкции против России начали вводить с 2014 года после присоединения Крыма. Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний, а также ограничительные меры против Крыма.


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Теги: 
ЕС  Евросоюз  санкции 

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