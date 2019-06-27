27 июня. Mossovetinfo.ru – Совет ЕС официально продлил до 31 января 2021 года пакет антироссийских экономических санкций, говорится в распространенном в четверг сообщении.
Санкции касаются финансового, экономического и оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения.
Различные санкции против России начали вводить с 2014 года после присоединения Крыма. Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний, а также ограничительные меры против Крыма.
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