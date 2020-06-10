10 июня. Mossovetinfo.ru – Евросоюз планирует открыть внешние границы с 1 июля, сообщил Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.



По словам Борреля, на текущей неделе ЕС намерен подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений, введенных на сообщение со странами, не входящими в Евросоюз. Страны ЕС намерены выработать общий подход к открытию границ, который поддержит Еврокомиссия.



Внутренние границы ЕС, которые были закрыты для необязательных поездок в середине марта в связи с пандемией коронавируса, то они должны быть открыты до конца июня.