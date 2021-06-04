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В мире     04.06.2021 17:51

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов

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Теги:  Евросоюз  ЕС  Белоруссия  авиасообщение 

4 июня. Mossovetinfo.ru — Европейский союз принял решение закрыть воздушное пространство сообщества для самолетов белорусских авиакомпаний, а также запретить им посадку в аэропортах ЕС, соответствующее заявление совета ЕС было распространено в пятницу, 4 июня.

Страны Евросоюза «должны будут отказывать в разрешении на посадку, взлет, а также пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве торговых», - говорится в заявлении.

23 мая, самолет Ryanair, выполнявший полет по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за якобы заложенной на борту бомбы.

В ходе проверки пассажиров было установлено, что на борту находился сооснователь оппозиционного канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск. Он был задержан милицией и заключен в СИЗО.

После инцидента ряд стран принял решение прекратить авиасообщение с Белоруссией, ввели запрет на полеты белорусских самолетов над своей территорией, а также рекомендовали своим авиакомпаниям не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии.

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Теги: 
Евросоюз  ЕС  Белоруссия  авиасообщение 

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