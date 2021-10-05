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В мире     05.10.2021 11:11

Facebook, Instagram и WhatsApp не работали около 7 часов.

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Теги:  интернет  сбой  Facebook  Instagram  WhatsApp 

5 октября. Mossovetinfo.ru – Крупный сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в понедельник, 4 октября, сбой в работе продлился около 7 часов.

В результате сбоя пользователи Facebook испытывали проблемы с авторизацией и входом на сайт, а также проблемы с загрузкой данных. Пользователи Instagram жаловались на проблемы с подключением и проблемы с работой платформы. Пользователи WhatsApp жаловались на невозможность отправить сообщения и проблемы с подключением.

Сообщается, что сбой в работе произошел из-за неудачных изменений в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных. При этом, сбой затронул в первую очередь внутренние инструменты, что осложнило определение и устранение неполадок.

В Facebook отметили, что несмотря на масштабный сбой, не было зафиксировано утечки данных пользователей.

Помимо сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, пользователи жаловались на проблемы в работе других ресурсов: Tinder, Netflix, Zoom, YouTube, а также на проблемы в работе сервисов Bank of America.

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Теги: 
интернет  сбой  Facebook  Instagram  WhatsApp 

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