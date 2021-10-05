Facebook, Instagram и WhatsApp не работали около 7 часов.

5 октября. Mossovetinfo.ru – Крупный сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в понедельник, 4 октября, сбой в работе продлился около 7 часов.



В результате сбоя пользователи Facebook испытывали проблемы с авторизацией и входом на сайт, а также проблемы с загрузкой данных. Пользователи Instagram жаловались на проблемы с подключением и проблемы с работой платформы. Пользователи WhatsApp жаловались на невозможность отправить сообщения и проблемы с подключением.



Сообщается, что сбой в работе произошел из-за неудачных изменений в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных. При этом, сбой затронул в первую очередь внутренние инструменты, что осложнило определение и устранение неполадок.



В Facebook отметили, что несмотря на масштабный сбой, не было зафиксировано утечки данных пользователей.



Помимо сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, пользователи жаловались на проблемы в работе других ресурсов: Tinder, Netflix, Zoom, YouTube, а также на проблемы в работе сервисов Bank of America.