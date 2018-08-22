22 августа. Mossovetinfo.ru – Компания Facebook ввела оценку репутации пользователей по специальной шкале, сообщает The Washington Post.
Данная мера введена компанией для борьбы с фейковыми новостями. Благонадежность пользователей будет оцениваться по специальной шкале.
При этом в компании не раскрывают подробностей о том, каким образом пользователям будут выставлять оценки. По мнению компании, если данную информацию опубликовать, то злоумышленники смогут определить алгоритмы выставления оценок и воспользоваться этим в своих целях.
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