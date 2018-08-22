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В мире     22.08.2018 09:57

Facebook ввел шкалу оценки репутации пользователей

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Теги:  Facebook  оценки  соцсети 

22 августа. Mossovetinfo.ru – Компания Facebook ввела оценку репутации пользователей по специальной шкале, сообщает The Washington Post.

Данная мера введена компанией для борьбы с фейковыми новостями. Благонадежность пользователей будет оцениваться по специальной шкале.

При этом в компании не раскрывают подробностей о том, каким образом пользователям будут выставлять оценки. По мнению компании, если данную информацию опубликовать, то злоумышленники смогут определить алгоритмы выставления оценок и воспользоваться этим в своих целях.


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Теги: 
Facebook  оценки  соцсети 

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