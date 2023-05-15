16 мая - Mossovetinfo.ru - Спецпрокурор США Джон Дарем пришел к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать полноценное расследование о связях Трампа с Россией и "вмешательстве РФ в американские выборы", так как оно было основано на неподтвержденных данных, у американских спецслужб не было каких-либо свидетельств связей между РФ и предвыборным штабом Трампа в ходе кампании 2016 года. Об этом сообщает NBC, приводя выводы опубликованного Генпрокурором США доклада спецпрокурора Дарема.
CNN сообщает, что в более чем 300-страничном отчете Дарема, опубликованному в понедельник, также говорится, что ФБР использовало “необработанные, не проанализированные и неподтвержденные разведданные”, чтобы начать расследование "Перекрестного огня урагана" в отношении Трампа и России, но использовало другой стандарт при взвешивании опасений по поводу предполагаемого вмешательства в выборы в отношении кампании Хиллари Клинтон.
"Основываясь на обзоре Crossfire Hurricane и связанной с ним разведывательной деятельности, мы приходим к выводу, что Министерство юстиции и ФБР не смогли выполнить свою важную миссию строгой верности закону в связи с определенными событиями и деятельностью, описанными в этом отчете", - написал Дарем.
В докладе также делается вывод, что “по крайней мере, со стороны определенного персонала, непосредственно вовлеченного в это дело”, была “предрасположенность начать расследование в отношении Трампа”.
Генеральный прокурор Меррик Гарланд направил отчет Дарема законодателям Конгресса и опубликовал отчет в понедельник.
В письме Конгрессу, сопровождающем отчет, Гарланд сказал: “Несекретный отчет специального советника Дарема прилагается в полном объеме в том виде, в каком он был представлен мне, без каких-либо дополнений, редакций или других изменений”.
Выводы Дарема, осуждающие расследование ФБР в отношении Трампа, несомненно, подогреют дебаты о России, Трампе, ФБР и президентских выборах 2016 года, которые все еще продолжаются более шести лет спустя, когда Трамп снова проводит кампанию за Белый дом, - отмечают аналитики CNN.
Председатель Судебной палаты представителей Джим Джордан объявил, что он обратился в Министерство юстиции, чтобы Дарем дал показания на следующей неделе.
Проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа Дарем вел с мая 2019 года по поручению предыдущего министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра. В октябре 2019 года стало известно, что она превратилась в уголовное разбирательство. Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц подготовил отчет по итогам собственного разбирательства дела в конце 2019 года. Комментируя выводы Хоровитца, Барр отмечал, что слежка ФБР за избирательным штабом республиканца Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США в ноябре 2016 года, была неоправданной.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прокомментировало доклад спецпрокурора Джона Дарэма о расследовании якобы связей бывшего президента Дональда Трампа с Россией, заявив, что допущенных тогда ведомством ошибок можно было бы избежать в случае проведения необходимых реформ и что нынешнее руководство ФБР уже приняло десятки корректирующих мер, которые действуют уже некоторое время.
В ведомстве признали справедливость утверждений спецпрокурора минюста США касательно того, что ФБР надлежит продолжать выполнять свою работу со строгостью, объективностью и профессионализмом, которых заслуживает и справедливо ожидает американский народ.
Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств сговора
, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
Расследование Мюллера длилось более двух лет. В ходе расследования выдвигались обвинения против членов предвыборного штаба Трампа, а экс-руководитель штаба Пол Манафорт был осужден. Однако ни одно из возбужденных дел не касалось сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа.