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В мире     05.03.2018 08:29

Фильм о допинге в российском спорте получил «Оскар»

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Теги:  спорт  допинг  Оскар  кино 

5 марта. Mossovetinfo.ru - Фильм о допинге в российском спорте «Икар» (Icarus) получил премию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм».

Картину снял британский велогонщик-любитель Брайан Фогель. В нем рассказывается о велогонщике-любителе Фогеле, который пытается выиграть любительскую велогонку с помощью допинга.

Он обращается за консультативной помощью к главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. События фильма происходят на фоне разгорающегося международного скандала

При этом российская сторона не раз заявляла, что Родченков не предоставил никаких доказательств вины российских спортсменов. Допинговый скандал повлёк за собой массовые дисквалификации россиян и отстранения от международных соревнований.

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Теги: 
спорт  допинг  Оскар  кино 

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