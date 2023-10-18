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В мире     28.10.2023 16:04

ГА ООН приняла резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в Газе

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Теги:  ООН  Генассамблея  резолюцию  Газа  Израиль  безопасность 

28 октября — Mossovetinfo.ru — Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в пятницу, в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии, приняла резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в Газе. В резолюции содержится призыв к "немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий".

За документ проголосовали 120 стран, 14 выступили против, и 45 воздержались. Из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН проект поддержали Китай, Россия и Франция, высказались против США, воздержалась Великобритания.

Резолюция также требует "немедленного, непрерывного, достаточного и беспрепятственного предоставления" товаров и услуг первой необходимости гражданскому населению по всему сектору Газа. В документе также содержится призыв к немедленному, полному, устойчивому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу в Газу.

Позже в ХАМАС приветствовали принятие ГА ООН резолюции по Ближнему Востоку.

Предложенная Канадой поправка к проекту резолюции об осуждении атаки на Израиль 7 октября и захвата заложников ХАМАС не была принята, поскольку она не набрала необходимого большинства в две трети голосов.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с принятием Ближневосточной резолюции в Генассамблее ООН возобладали здравый смысл, справедливость и гуманизм, об этом пишет ТАСС.

«Это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма», — сказал дипломат.

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Теги: 
ООН  Генассамблея  резолюцию  Газа  Израиль  безопасность 

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