28 октября — Mossovetinfo.ru — Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в пятницу, в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии, п...

21 октября — Mossovetinfo.ru — Надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США заявил, что нашел доказательст...

18 октября — Mossovetinfo.ru — В Пекине проходят переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем К...