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В мире
28.10.2023, 16:04
ГА ООН приняла резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в Газе
28 октября — Mossovetinfo.ru — Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в пятницу, в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии, п...
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В мире
21.10.2023, 08:46
Обнаружен чек для Байдена на $200 тыс., уличающий в коррупции - конгресс США
21 октября — Mossovetinfo.ru — Надзорный комитет Палаты представителей Конгресса США заявил, что нашел доказательст...
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В мире
18.10.2023, 08:59
В Пекине проходят переговоры лидеров России и Китая - Путина и Си Цзиньпина
18 октября — Mossovetinfo.ru — В Пекине проходят переговоры Президента России Владимира Путина с Председателем К...