 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В мире     07.04.2022 19:32

Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете ООН по правам человека

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ООН  СПЧ ООН  Россия  членство  приостановка 

7 апреля, Mossovetinfo.ru - Россия лишена права голоса и права выступать в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН) после решения 7 апреля Генассамблеи ООН о приостановке участия РФ в СПЧ ООН.

В то же время Россия сохраняет место в СПЧ ООН.

За резолюцию проголосовали 93 государства. Против - 24. Воздержались - 58. Как голосовали государства – смотрите в прикрепленном фото с экрана табло голосования Генассамблеи ООН по трансляции заседания.

Отметим, что Китай проголосовал против резолюции, а Сербия и Израиль – поддержали резолюцию.



x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ООН  СПЧ ООН  Россия  членство  приостановка 

Возврат к списку

Лента новостей

19:32 В мире Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете ООН по правам человека

17:00 В России Ежемесячная аудитория Рунета превысила 100 миллионов человек

13:23 Город (Москва и область) Москвичам объяснили почему они получили чужие квитанции за ЖКУ

13:19 Общество Умер Владимир Жириновский

07:51 В мире США признали, что нет возможности исключить Россию из Совбеза ООН

Актуальные материалы

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru