 
Актуальные темы: коронавирус
В мире     15.03.2021 20:05

Германия, Италия и Франция приостановили использование вакцины AstraZeneca

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  AstraZeneca  приостановка 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Германия, Италия и Франция приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca в связи с сообщениями о побочных эффектах.

Ранее появились сообщения, что применение вакцины AstraZeneca приводит к образованию тромбов и кровоизлияниям в мозг. На фоне этих сообщений приостановили использование вакцины Нидерланды, Дания, Норвегия, Ирландия, Болгария, Румыния, Австрия, страны Прибалтики, Люксембург и Индонезия.

Часть стран полностью приостановила использование вакцины AstraZeneca, другие страны приостановили использование лишь отдельных партий.

Сама компания AstraZeneca опровергает связь между вакцинацией их препаратом и возникновением тромбов. Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что внимательно изучают сообщения и как только получат «полное понимание ситуации» немедленно предадут огласке результаты.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен начать переговоры по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  AstraZeneca  приостановка 

Возврат к списку

Лента новостей

20:05 В мире Германия, Италия и Франция приостановили использование вакцины AstraZeneca

19:07 Происшествия Пожар произошел на пятиэтажной парковке в центре Москвы

18:51 Мнения Ученые рассказали, когда в Москву придёт глобальное потепление

18:27 Город (Москва и область) Станции БКЛ «Мневники» и «Карамышевская» подготовят к открытию до конца марта

17:39 Происшествия Сбой в движении электричек произошел на МЦД-2 вечером 15 марта

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru