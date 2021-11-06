Другие материалы
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В мире
16.11.2021, 15:02
Германия приостановила процедуру сертификации "Северного потока — 2"
16 ноября, Mossovetinfo.ru - Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2», сообщается на сайте немецког...
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В мире
11.11.2021, 14:18
Лукашенко предупредил ЕС о возможности перекрытия экспортного газопровода и грузопотоков через Белоруссию
11 ноября, Mossovetinfo.ru - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил "МИД предупредить всех в Европе", что Бе...
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В мире
06.11.2021, 20:43
Президент США направлял главу ЦРУ в Москву, чтобы разрядить эту напряженность между Киевом и Москвой
6 ноября. Mossovetinfo.ru - Президент Джо Байден направил директора ЦРУ Билла Бернса в Москву в начале этой недели, чт...