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В мире     16.11.2021 15:02

Германия приостановила процедуру сертификации "Северного потока — 2"

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Теги:  Германия  Северный поток — 2  сертификация 

16 ноября, Mossovetinfo.ru - Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2», сообщается на сайте немецкого регулятора — Федерального сетевого агентства.

Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG, в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии, передаст основной капитал и персонал "дочке", которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода. Эта дочерняя компания, которая будет управлять немецкой частью газопровода, должна будет подать полный комплект документов для сертификации. После этого регулятор возобновит процесс сертификации.

Газопровод «Северный поток — 2» достроен 10 сентября и готов к запуску.

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Теги: 
Германия  Северный поток — 2  сертификация 

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