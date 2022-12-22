22 декабря, Mossovetinfo.ru - Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в среду в Пекине встретился с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, находившимся в Китае с визитом по приглашению КПК, сообщает Синьхуа
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"Си Цзиньпин попросил Д. Медведева передать президенту В. Путину сердечные приветствия и наилучшие пожелания", - отмечается в сообщении.
"Си Цзиньпин отметил, что на 20-м съезде КПК определилась центральная задача полного построения модернизированной социалистической державы, всестороннего продвижения процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. Мы полны уверенности идти по пути китайской модернизации, тем самым создавая больше возможностей для обеспечения мира и процветания во всем мире", - сообщал Си Цзиньпин.
"КПК и партия "Единая Россия" долгое время поддерживали общение на институционализированной основе, что стало своеобразным каналом и платформой для укрепления китайско-российского политического взаимодоверия, содействия двустороннему взаимовыгодному сотрудничеству и демонстрации стратегического взаимодействия между двумя странами, и служит сильной опорой для устойчивого и долгосрочного развития двусторонних отношений в новую эпоху, сказал Си Цзиньпин. Он выразил надежду, что обе партии продолжат углубленный обмен опытом в области государственного управления, содействия сопряжению стратегий развития, стимулирования международного многостороннего сотрудничества между политическими партиями, а также внесут вклад в углубление китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сообщило Синьхуа.
Китай готов совместно с Россией непрерывно продвигать вперед двусторонние отношения в новую эпоху и совместно содействовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении, - сказал глава Китая.
"Си Цзиньпин отметил, что в течение последнего десятилетия китайско-российские отношения выдержали испытания международными изменениями и всегда развивались по здоровому, стабильному и высокоуровневому направлению. Развитие китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху - это долгосрочный стратегический выбор, сделанный обеими сторонами на основании реалий собственных стран. Китай готов совместно с Россией непрерывно продвигать вперед двусторонние отношения в новую эпоху и совместно содействовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении", - сказал Си Цзиньпин.
Касаясь украинского кризиса Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона активно настаивала на примирении и проведении переговоров и призывает заинтересованные стороны чтобы решить волнующие их вопросы в сфере безопасности политическими методами.
"Касаясь украинского кризиса, он заявил, что китайская сторона всегда определяла свою позицию и политику в соответствии с существом самого вопроса, отстаивала объективную и справедливую позицию, активно настаивала на примирении и проведении переговоров. Китай призывает заинтересованные стороны сохранять разум и сдержанность, провести всеобъемлющий диалог и использовать политические методы, чтобы решить волнующие их вопросы в сфере безопасности ", - сказал Си Цзиньпин.
Д. Медведев прежде всего передал Си Цзиньпину личное письмо от президента Путина, а также дружеские приветствия и добрые пожелания от В. Путина Си Цзиньпину, поздравил Си Цзиньпина с переизбранием генеральным секретарем ЦК КПК, выразил уверенность в том, что решения и планы, принятые на 20-м съезде КПК, будут эффективно реализованы. Он также отметил, что сотрудничество партии "Единая Россия" и КПК является важной составной частью российско-китайских отношений,
Медведев также сказал. что украинский кризис имеет свою причину и очень сложен и что Россия готова решить стоящие перед ней проблемы путем мирных переговоров.
Стороны также провели обмен мнениями по другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
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