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В мире     19.04.2021 17:58

Глава МИД Чехии заявил, что работа посольства в Москве парализована

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Теги:  Чехия  дипломаты  посольство  высылка 

19 апреля. Mossovetinfo.ru —Высылка 20 чешских дипломатов из России практически парализовала работу чешского посольства в Москве, заявил глава МИД Чехии Ян Гамачек.

По словам Гамачека, в посольстве пришлось закрыть экономический и политический отделы, функционирует только консульский отдел.

Глава чешского МИД заявил, что власти страны будут заниматься вопросами функционирования посольства. Возможен перевод туда дипломатов из чешских генконсульств в других российских городах.

Кроме того, по словам Гамачека, Чехия может принять дополнительные антироссийские меры.

В субботу, 17 апреля, чешские власти объявили о высылке 18 российских дипломатов, которых обвинли в работе на российские спецслужбы. Кроме того, Чехия объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, которых ранее британские власти обвинили в отравлении Скрипалей.

Также чешские власти заявили, что российские спецслужбы причастны к взрыву на оружейном складе в Врбетице в 2014 году.

Российские власти обвинения чешской стороны назвали абсурдными и надуманными, а действия чешских властей - недружественными и провокационными. В результате Москва выслала из страны 20 чешских дипломатов, объяви их «persona non grata».

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Теги: 
Чехия  дипломаты  посольство  высылка 

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