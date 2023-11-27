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В мире
29.11.2023, 10:12
Глава МИД Китая подчеркнул решение палестино-израильского вопроса на основе принципа "два государства для двух народов"
29 ноября — Mossovetinfo.ru — Глава МИД Китая подчеркнул решение палестино-израильского вопроса на основе принципа "...
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В мире
28.11.2023, 09:31
Конфликт с ХАМАС обойдется Израилю в 53 млрд долларов - Центробанк
28 ноября — Mossovetinfo.ru — Нынешний конфликт с ХАМАС обойдется Израилю примерно в 197 млрд шекелей (около 53 млрд дол...
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В мире
27.11.2023, 11:26
Континентальный Китай не даст пространства сепаратизму Тайваня - Канцелярии Госсовета КНР
27 ноября — Mossovetinfo.ru — Континентальная часть Китая готова создать широкое пространство для мирного воссоеди...