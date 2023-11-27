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В мире     29.11.2023 10:12

Глава МИД Китая подчеркнул решение палестино-израильского вопроса на основе принципа "два государства для двух народов"

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Теги:  Израиль  Палестина  ООН  Китай  кризис  урегулирование  МИД Китая  принципы 

29 ноября — Mossovetinfo.ru — Глава МИД Китая подчеркнул решение палестино-израильского вопроса на основе принципа "два государства для двух народов" и призвал к скорейшему созыву более авторитетной и эффективной международной мирной конференции на более широкой основе с тем, чтобы выработать сроки и дорожную карту для возобновления урегулирования конфликта на основе принципа "два государства для двух народов". Об этом заявил во вторник член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Синьхуа.

Китай поддерживает ведущую роль ООН в этом отношении, добавил китайский дипломат.

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Теги: 
Израиль  Палестина  ООН  Китай  кризис  урегулирование  МИД Китая  принципы 

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