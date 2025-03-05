7 марта — Mossovetinfo.ru — Вне зависимости от международной конъюнктуры дружба между Китаем и Россией была и остается исторически незыблемой и самодостаточной, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва. Об этом сообщает Синьхуа.Также на пресс-конференции Глава МИД КНР отметил, что в духе «неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон» Китай и Россия нашли верный путь и служат ярким примером выстраивания отношений нового типа между крупными державами и взаимосвязей между соседними странами.Вне зависимости от международной конъюнктуры дружба между Китаем и Россией была и остается исторически незыблемой и самодостаточной, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР.Будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе, Китай и Россия вели ожесточенную борьбу с агрессорами, ценой неисчислимых жертв внесли значительный вклад в Великую победу в мировой антифашистской войне, отметил в пятницу Ван И.Напомним, Президент России Владимир Путин неоднократно встречался с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.На встрече в Санкт-Петербурге осенью 2024 года Путин, согласно стенограмме Кремля, сказал, что «отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем носят взаимовыгодный равноправный характер на протяжении многих лет, a 2 октября отметим 75 лет установления дипломатических связей между нашими государствами. Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран Глобального юга, мирового большинства, в чём можно было бы в очередной раз убедиться на саммите БРИКС».Связка России и Китая является важным стабилизирующим фактором в международных делах и вносит весомый вклад в формирование более справедливого миропорядка, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам М. Захаровой, Россия и Китай — крупнейшие государства-соседи. Опыт взаимодействия двух народов, формировавшийся на протяжении нескольких веков, с образованием КНР приобрел новое качество, характеризующееся всеобъемлющим партнерством и стратегическим взаимодействием. «Это не застывшая формула, а живое, динамично развивающееся межгосударственное сотрудничество на благо устойчивого развития и защиты коренных национальных интересов двух стран», — отметила она на брифинге, отвечая на вопросы Синьхуа.Фото: сайт Кремля