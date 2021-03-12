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В мире     12.03.2021 10:01

Глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала со "Спутником V"

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Теги:  Словакия  Спутник V  вакцина  скандал  отставка 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Глава Минздрава Словакии Марек Крайчи отправлен в отставку из-за скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил премьер-министр страны Игорь Матович.

О поставке российской вакцины Матович договорился самостоятельно, втайне от партнеров по правящей коалиции. Это вызвало резкую реакцию лидеров правых партий, входящих в коалицию. Они выдвинули ультиматум - для продолжения работы коалиции уволить главу Минздрава, который выдал разрешение на использование «Спутника V».

Правые партии считают, что в Словакии нельзя использовать «Спутник V», так как российская вакцина не имеет регистрации европейского регулятора ЕМА. Матович назвал такую позицию неуважением к гражданам страны, которые умирают из-за недостатка вакцин от коронавируса.

Также словацкий премьер рассказал, что на него уже давно оказывали давление с требованием уволить Крайчи, пытаясь возложить на него вину за все ошибки, допущенные правительством в период пандемии. При этом, по словам Матовича, в период пандемии из всех членов правительства именно Крайчи «отпахал» больше всех.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе началась экспертиза российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом, Венгрия одобрила использование российской вакцины еще в январе. Кроме того, в июле начнется производство «Спутника V» в Италии.

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Теги: 
Словакия  Спутник V  вакцина  скандал  отставка 

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