 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     31.07.2024 09:45

Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ХАМАС  Хания  Тегеран  Иран  Ливан  Бейрут  Израиль  Шукр  эскалация 

31 июля — Mossovetinfo.ru — Политический лидер ХАМАСА, глава политбюро палестинского движения, Исмаил Хания был убит в столице Ирана Тегеране, по данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и ХАМАСА в среду, что является серьезной эскалацией, которая усиливает опасения по поводу тотальной войны на Ближнем Востоке, сообщает CNN.

В своем заявлении ХАМАС обвинил Израиль в том, что Хания и его телохранитель нанесли “удар” по его резиденции в Тегеране после его участия во вторник в инаугурации нового президента Ирана.
Смерть Исмаила Хании наступила в напряженное время после убийства главного командира «Хезболлы» в Ливане

Также Израиль подтвердил, что во вторник он нанес удар по Бейруту, Ливан, в результате которого погиб самый высокопоставленный военный командир «Хезболлы», которого он обвинил в смертельной атаке на оккупированных Израилем Голанских высотах. Убийство Фуада Шукра стало самой серьезной израильской эскалацией с тех пор, как 8 октября начались столкновения между «Хезболлой» и Израилем.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ХАМАС  Хания  Тегеран  Иран  Ливан  Бейрут  Израиль  Шукр  эскалация 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:45 В мире Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране

16:50 В России Белоусов: в России резко выросло производство FPV-дронов

14:32 Мнения «В электронном голосовании наблюдение доступно всем», – Артём Костырко

11:16 Власть Бастрыкин контролирует уголовное дело о халатности из-за жалоб на мигрантов в Одинцове

10:18 Происшествия Заместителя председателя правительства Хабаровского края задержали по делу о коррупции

Актуальные материалы

18:38 В России Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

22:52 В мире Байден снял свою кандидатуру с выборов президента

08:16 Город (Москва и область) Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга

08:16 Город (Москва и область) В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения

08:23 Город (Москва и область) По состоянию на 4 июля в Москве открыты для купания 5 зон отдыха - Роспотребнадзор

10:10 Город (Москва и область) С 1 июля на ряде улиц Москвы введен парковочный тариф в размере 600 рублей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru