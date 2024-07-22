Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране

31 июля — Mossovetinfo.ru — Политический лидер ХАМАСА, глава политбюро палестинского движения, Исмаил Хания был убит в столице Ирана Тегеране, по данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и ХАМАСА в среду, что является серьезной эскалацией, которая усиливает опасения по поводу тотальной войны на Ближнем Востоке, сообщает CNN.



В своем заявлении ХАМАС обвинил Израиль в том, что Хания и его телохранитель нанесли “удар” по его резиденции в Тегеране после его участия во вторник в инаугурации нового президента Ирана.

Смерть Исмаила Хании наступила в напряженное время после убийства главного командира «Хезболлы» в Ливане



Также Израиль подтвердил, что во вторник он нанес удар по Бейруту, Ливан, в результате которого погиб самый высокопоставленный военный командир «Хезболлы», которого он обвинил в смертельной атаке на оккупированных Израилем Голанских высотах. Убийство Фуада Шукра стало самой серьезной израильской эскалацией с тех пор, как 8 октября начались столкновения между «Хезболлой» и Израилем.