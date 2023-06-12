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В мире
14.06.2023, 07:45
Главком ВСУ Залужный лично руководил подготовкой взрывов на "Северных потоках" – Politico
14 июня — Mossovetinfo.ru — Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный лично руководил оп...
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В мире
13.06.2023, 13:52
Белоруссия получит тактическое ядерное оружие из России через несколько дней - Лукашенко
13 июня — Mossovetinfo.ru — Тактическое ядерное оружие из России через несколько дней получит Белоруссия, для его пр...
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В мире
12.06.2023, 13:26
Берлускони скончался 12 июня в миланской больнице "Сан-Раффаэле" в возрасте 86 лет
12 июня — Mossovetinfo.ru — Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство Италии, основатель и бессменный ...