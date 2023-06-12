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В мире     14.06.2023 07:45

Главком ВСУ Залужный лично руководил подготовкой взрывов на "Северных потоках" – Politico

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Теги:  Северный поток  Украина  теракт  Залужный 

14 июня — Mossovetinfo.ru — Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный лично руководил операцией по подрыву "Северных потоков", в которой принимала участие небольшая группа водолазов. Об этом со ссылкой на источники в разведке Нидерландов пишет издание Politico.

Кроме того, издание ссылается на сообщения в СМИ, согласно которым ЦРУ призывало Украину воздержаться от уничтожения "Северного потока" за несколько месяцев до подрыва газопроводов, так как американские спецслужбы получили наводку от голландской военной разведки.

Западные страны упрямо не желают начинать прозрачное международное расследование теракта на "Северных потоках", тогда как близкие к Белому дому американские СМИ "поставили на поток" изложение подробностей о подрыве линий трубопровода. Об этом заявил во вторник российский советник-посланник Андрей Леденев в комментарии, который предоставило журналистам посольство РФ в Вашингтоне.

Компания Nord Stream AG ("Норд стрим АГ") 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

4 апреля стало известно что немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода Nord Stream 1 (Северный поток). Наличие страховки облегчит проведение ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу в случае улучшения отношений с Москвой.

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Теги: 
Северный поток  Украина  теракт  Залужный 

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