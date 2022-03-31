Главы МИД Китая и России в ходе переговоров пообещали укреплять двусторонние связи – Синьхуа

31 марта, Mossovetinfo.ru - В ходе переговоров, состоявшихся в Китае, член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров «пообещали укреплять двусторонние связи», - сообщает 31 марта Синьхуа.



"У обеих сторон есть более решительная воля к развитию двусторонних отношений и более сильная уверенность в продвижении сотрудничества в различных областях", - подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.



Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы в новую эпоху вывести двусторонние отношения на более высокий уровень, заявил Ван И.

Сергей Лавров проинформировал китайскую сторону о ходе российско-украинских переговоров, заявив, что РФ прилагает усилия для деэскалации напряженности.



Ван И подчеркнул, что Китай поддерживает Россию и Украину в преодолении трудностей для продолжения мирных переговоров, поддерживает позитивные результаты, достигнутые на переговорах к настоящему времени, и поддерживает скорейшую деэскалацию напряженности, а также усилия России и других сторон по предотвращению крупномасштабного гуманитарного кризиса. В долгосрочной перспективе следует извлечь уроки из украинского кризиса, и на законные озабоченности всех сторон в сфере безопасности реагировать на основе взаимного уважения и неделимой безопасности, подчеркнул он.