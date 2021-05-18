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В мире     18.05.2021 17:31

Госдеп ожидает, что встреча Путина и Байден состоится в ближайшие недели

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Теги:  США  Россия  Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  встреча 

18 мая. Mossovetinfo.ru — Американская сторона ожидает, что встреча президентов России и США Владимира путина и Джо Байдена состоится в ближайшие недели, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», - заявил Блинкен.

При этом, где именно может пройти встреча президентов двух стран пока не определено.

13 апреля в телефонном разговоре произошедшем по инициативе американской стороны, Джо Байден предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы встречу в какой-либо третьей стране, на которой обсудить весь спектр вопросов двусторонних отношений.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в проработке встречи Путина и Байдена «никто спешить не будет».

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Теги: 
США  Россия  Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  встреча 

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