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В мире     30.06.2020 17:17

Границы Евросоюза не будут открыты для России с 1 июля

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Теги:  Евросоюз  ЕС  коронавирус  границы  открытие границ 

30 июня. Mossovetinfo.ru – Россия не вошла в список стран, для которых с 1 июля открываются границы Евросоюза после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, список опубликован сегодня в Брюсселе, в официальном коммюнике Совета ЕС.

В список вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония.

При этом отмечается, что список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Евросоюз, будет пересматриваться каждые две недели и обновляться совместным решением Совета ЕС после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими органами ЕС.

Отмечается, что ограничения для каждой конкретной страны могут быть полностью или частично сняты, или вновь введены, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Границы ЕС, в том числе внутренние, были закрыты в связи с пандемией коронавируса в середине марта. В июне страны ЕС приняли решение открыть внутренние границы, а также сообщили о поэтапном открытии внешних границ с 1 июля.


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Теги: 
Евросоюз  ЕС  коронавирус  границы  открытие границ 

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