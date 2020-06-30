30 июня. Mossovetinfo.ru – Россия не вошла в список стран, для которых с 1 июля открываются границы Евросоюза после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, список опубликован сегодня в Брюсселе, в официальном коммюнике Совета ЕС.
В список вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония.
При этом отмечается, что список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Евросоюз, будет пересматриваться каждые две недели и обновляться совместным решением Совета ЕС после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими органами ЕС.
Отмечается, что ограничения для каждой конкретной страны могут быть полностью или частично сняты, или вновь введены, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Границы ЕС, в том числе внутренние, были закрыты в связи с пандемией коронавируса в середине марта. В июне страны ЕС приняли решение открыть внутренние границы, а также сообщили о поэтапном открытии внешних границ с 1 июля.
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