США и Иран договорились о временном прекращении огня

8 апреля — Mossovetinfo.ru — США и Иран договорились о двухнедельной паузе, которая, как ожидается, позволит приостановить американо-израильскую военную кампанию в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива. Это даст время на достижение соглашения о прекращении войны, в результате которой погибли тысячи людей и разразился глобальный энергетический кризис, - сообщает - Bloomberg.



В эфире Bloomberg TV бывший советник по разведке США Майкл Прегент назвал перемирие «хрупким» из-за раздробленности Корпуса стражей исламской революции, который по-прежнему способен запускать беспилотники и ракеты. Израиль, Кувейт, ОАЭ и Катар сообщают о продолжающихся атаках со стороны Ирана.



Трамп соглашается на двухнедельный план прекращения огня в Иране, США помогут с организацией движения в Ормузском проливе -

Пакистан играет ключевую роль в деэскалации напряженности в отношениях с Тегераном - США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, также сообщил Трамп.



Также Bloomberg отмечает, что решение президента США Дональда Трампа — это отступление от воинственного поста в социальных сетях, в котором он предупреждал, что «целая цивилизация погибнет сегодня, и ее уже не вернуть», если Иран не уступит. Судя по всему, предложение о перемирии было выдвинуто благодаря усилиям посредников, в том числе Пакистана.



Пакистан заявил, что проведет переговоры в пятницу, хотя США пока не подтвердили свое участие. Многие детали плана по прекращению огня остаются неясными.



Министр иностранных дел Ирана заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен «при условии координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений». По сообщению Associated Press, Иран сможет взимать плату за транзит.



Иран продолжал наносить удары по Израилю, ОАЭ, Кувейту и Катару. Израиль заявил, что примет план прекращения огня с Ираном, но опроверг заявление Пакистана о том, что он будет распространяться на Ливан, где Израиль наносит удары по поддерживаемой Ираном группировке «Хезболла».



Дональд Трамп утром по московскому времени высказался в Truth Social:

«Важный день для мира во всем мире! Иран хочет, чтобы это произошло, с них хватит! Как и со всех остальных! Соединенные Штаты Америки помогут с организацией движения в Ормузском проливе. Будет много позитивных изменений! Заработают большие деньги. Иран может начать процесс восстановления. Мы будем закупать всевозможные товары и просто «присматривать», чтобы все прошло хорошо». Я уверен, что так и будет. Как и в США, на Ближнем Востоке может наступить золотой век!!!”



Цена на сырую нефть упала ниже 100 долларов за баррель, а фьючерсы на фондовые индексы США выросли на фоне восстановления рисковых настроений.



Bloomberg сообщает об изменениях некоторых активов и рыночных показателей через шесть часов после объявления Трампа о прекращении огня:

Золото подорожало на 2% до 4805 долларов за унцию

Биткоин вырос на 3,3 % до 71 600 долларов

Японский индекс TOPIX вырос на 3,3%

Samsung лидирует в корейском индексе KOSPI, прибавив 7,3 %

На Тайване рынок вырос на 4,4 %

А индийский индекс NIFTY вырос на 3,4%



Отмечается, роль Пакистана, обеспечившего двухнедельную паузу в боевых действиях. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи высоко оценил роль премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа и главнокомандующего вооруженными силами Пакистана Асима Мунира в качестве посредников на переговорах.

В Пакистане тоже сегодня удачный день на фондовом рынке. Торги приостановлены после резкого скачка из-за ключевой роли Карачи в обеспечении перемирия. Базовый индекс KSE-100 вырос на 8,3%, что стало самым высоким показателем с 12 мая, а индекс KSE-30 — на 9%.

