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В мире     17.03.2021 10:45

Греция признает вакцинацию «Спутником V» наравне с другими европейскими вакцинами

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Теги:  Греция  вакцинация  Спутник V  сертификация 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Греция будет признавать сертификаты о вакцинации «Спутником V» наравне с сертификатами о вакцинации другими европейским вакцинами, рассказал в интервью РИА Новости министр туризма Греции Харис Теохарис.

Теохарис выразил удовлетворение в связи с тем, что производитель российской вакцины подал запрос в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на сертификацию в Евросоюзе, однако подчеркнул, что Греция будет признавать российскую вакцину независимо от того, когда ее сертифицирует ЕС.

При этом, выдаваемый в России сертификат о вакцинации необходимо будет перевести, чтобы хотя бы основные данные были на английском языке.

Днем ранее директор представительства Греческой национальной туристической организации в СНГ Поликарпос Эфстатиу заявил, что с 14 мая Греция намерена открыть границы для россиян без ограничений.

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Теги: 
Греция  вакцинация  Спутник V  сертификация 

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