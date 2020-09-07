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В мире     07.09.2020 02:22

Греция с 7 сентября открывает границу для российских туристов

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Теги:  Греция  Россия  туристы 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 7 сентября, Греция на две недели откроет свои границы для российских туристов, соответствующее решение правительство страны приняло 2 сентября.

Пока посетить Грецию смогут не более 500 российских туристов в неделю. Все они должны иметь отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель, либо другой документ, определяющий место их пребывания в Греции.

Въехать в Грецию российские туристы смогут только воздушным путем, рейсы из России будут принимать аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Постановление будет действовать до 21 сентября, в дальнейшем оно может быть продлено. Также может быть увеличена недельная квота на прием российских туристов.

Греция приняла решение о допуске в страну российских туристов несмотря на то, что Европейский Союз 2 сентября принял решение пока не открывать свои границы для россиян.


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Теги: 
Греция  Россия  туристы 

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