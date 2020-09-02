2 сентября. Mossovetinfo.ru – Греция разрешила гражданам России с 7 сентября въезжать на территорию страны, соответствующее постановление опубликовано в официальном правительственном вестнике.
Въезжать в Грецию пока сможет не более 500 россиян в неделю и только воздушным путем. Принимать рейсы из России будут аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
Въехать в Грецию россияне смогут только при наличии отрицательного теста на коронавирус, взятого методом ПЦР не более, чем за 72 часа до прилета. Справка должна быть выдана сертифицированной лабораторией на английском языке, с указанием всех данных.
Кроме того, въезжающие в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну.
Кроме того, у лиц, въезжающих в страну, должны быть при себе квитанции о бронировании гостиниц, или другие документы, в которых будет зафиксировано место их временного пребывания в Греции.
Ранее запрет на авиасообщение с Россией сняла Польша.
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