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В мире     27.10.2024 10:09

«Грузинская мечта» набрала 54,26% голосов после подсчета 97% протоколов

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Теги:  Грузия  парламент  выборы 

26 октября — Mossovetinfo.ru — «Грузинская мечта» по итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 97% избирательных участков. Согласно данным ЦИК, после подсчета результатов голосования с 3 018 участков за партию «Грузинская мечта – демократическая Грузия» проголосовал 1 087 801 избиратель, или 54,24% принявших участие в выборах.

Явка избирателей на выборах в парламент Грузии, согласно предварительным данным, составила 58,94%.

За оппозиционные партии проголосовало в сумме 37,33% избирателей, в частности:
«Коалиция за перемены» («Ахали», «Гирчи – больше свободы», «Дроа») – 10,81%,
«Единство – национальное движение» («Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия») – 10,07%,
«Сильная Грузия» («Лело для Грузии», «Для народа», «Площадь свободы», «Граждане») – 8,72%,
«За Грузию» – 7,73%.

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Теги: 
Грузия  парламент  выборы 

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