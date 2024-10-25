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В мире
27.10.2024, 10:09
«Грузинская мечта» набрала 54,26% голосов после подсчета 97% протоколов
26 октября — Mossovetinfo.ru — «Грузинская мечта» по итогам выборов получает парламентское большинство после подсч...
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В мире
26.10.2024, 05:58
Армия Израиля атакует военные цели в Иране
26 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем официальном информационном канале, что ...
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В мире
25.10.2024, 11:11
Путин прокомментировал «взрывную реакцию» США на его слова о военных КНДР
25 октября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин прокомментировал реакцию Запада и Украины на его заявлен...