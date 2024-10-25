«Грузинская мечта» набрала 54,26% голосов после подсчета 97% протоколов

26 октября — Mossovetinfo.ru — «Грузинская мечта» по итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 97% избирательных участков. Согласно данным ЦИК, после подсчета результатов голосования с 3 018 участков за партию «Грузинская мечта – демократическая Грузия» проголосовал 1 087 801 избиратель, или 54,24% принявших участие в выборах.



Явка избирателей на выборах в парламент Грузии, согласно предварительным данным, составила 58,94%.



За оппозиционные партии проголосовало в сумме 37,33% избирателей, в частности:

«Коалиция за перемены» («Ахали», «Гирчи – больше свободы», «Дроа») – 10,81%,

«Единство – национальное движение» («Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия») – 10,07%,

«Сильная Грузия» («Лело для Грузии», «Для народа», «Площадь свободы», «Граждане») – 8,72%,

«За Грузию» – 7,73%.