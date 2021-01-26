Грузия открывает страну для туристов с 1 февраля

26 января. Mossovetinfo.ru – С 1 февраля Грузия снимает ограничения на авиасообщения и вновь начнет принимать туристов, сообщил на брифинге глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава республики Амиран Гамкрелидзе.



Сухопутные границы страны пока останутся закрытыми



При этом туристы, которые будут прибывать в страну, должны будут предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не более чем за 72 часа до посещения Грузии.



Данное правило не будет распространятся на тех, кто уже сделал прививку от коронавируса. Также по словам Гамкрелидзе, правительство страны рассматривает вопрос о том, надо ли будет в дальнейшем проходить повторное тестирование тем, кто уже предъявлял справку при посещении страны ранее.



Регулярное авиасообщение с другими странами Грузия закрыла в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.