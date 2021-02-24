Грузия разрешила россиянам прилетать в страну при наличии теста на COVID-19

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Грузия с 1 марта разрешает гражданам России приезжать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



При этом, въехать в Грузию россияне смогут только воздушным путем, сухопутные границы по-прежнему остаются закрыты.



Ранее въезжать в Грузию разрешалось только тем гражданам России, которые сделали привику от коронавируса.