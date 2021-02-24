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В мире     24.02.2021 18:23

Грузия разрешила россиянам прилетать в страну при наличии теста на COVID-19

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Теги:  Грузия  Россия  границы  коронавирус  COVID-19 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Грузия с 1 марта разрешает гражданам России приезжать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

При этом, въехать в Грузию россияне смогут только воздушным путем, сухопутные границы по-прежнему остаются закрыты.

Ранее въезжать в Грузию разрешалось только тем гражданам России, которые сделали привику от коронавируса.

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Теги: 
Грузия  Россия  границы  коронавирус  COVID-19 

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