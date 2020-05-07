7 мая. Mossovetinfo.ru – Грузия с 1 июля будет готова принять иностранных туристов, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
По словам Гахария, с 15 июня в стране намерены открыть внутренний туризм, а с 1 июля откроют границы для туристов из-за рубежа. При этом, предполагается создание коридоров безопасности для туристов, как на границах страны, так и со странами, которые для Грузии интересны с туристической точки зрения. Переговоры с рядом стран уже начались. Также с 1 июля планируется поэтапно возобновить авиасообщение с другими странами.
В настоящее время из-за пандемии коронавируса в Грузии введен режим чрезвычайного положения. С 18 марта Грузия запретила въезда в страну иностранцев, а с 21 марта прекратила авиасообщение с другими странами.
Россия пока не сообщала о планах открытия своих границ. Также сообщается, что Грузия и России не вели переговоров о создании коридоров безопасности для российских туристов.
15:50 В мире Грузия с 1 июля готова принять иностранных туристов
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