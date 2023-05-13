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В мире     15.05.2023 19:06

Грузия выдала разрешение на полеты первой российской авиакомпании

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Теги:  Грузия  Россия  авиасообщение 

15 мая - Mossovetinfo.ru - Российской компании «Азимут» власти Грузии выдали разрешение на выполнение рейсов в страну с 17 мая. «Азимут» будет летать из Москвы в Тбилиси с 17 мая семь раз в неделю, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Это будут чартерные полеты

Также сообщается, что первый рейс будет выполнен 17 мая.

Ранее сообщалось, что три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все три грузинских аэропорта: Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Рейсы из России должны выполняться только теми авиакомпаниями и самолетами, которые не попали под санкции.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указы и снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний , а также отменил визовый режим для грузинских граждан.

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Теги: 
Грузия  Россия  авиасообщение 

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