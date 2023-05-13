15 мая - Mossovetinfo.ru - На прошедших 14 мая президентских выборах по итогам вскрытия 99,86% урн разрыв между действующи...

13 мая - Mossovetinfo.ru - В 2023 году экономика Китая, вероятно, вырастет на 5,2 проц., - это на 0,8 проц. пункта больше, чем пр...