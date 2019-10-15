16 октября. Mossovetinfo.ru – Грузия выдаст России хакера Ярослава Сумбаева, который подозревается в России в изготовлении фальшивых железнодорожных билетов и причастности к убийству в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минюст Грузии.



Как сообщает Минюст Грузии, приказ об экстрадиции Сумбаева был издан еще 30 сентября 2019 года, после того, как российская сторона предоставила в отношении Сумбаева гарантии, соответствуют стандартам Европейской конвенции о правах человека и практике Страсбургского суда. В настоящий момент ожидается этапирование Сумбаева в Россию.



Сумбаев является гражданином России. Он подозревается в создании преступной группы, которая занималась оформлением от лица туроператоров фиктивных железнодорожных билетов. Расследовавшая это дело следователь по особо важным делам управления МВД Евгения Шишкина, была застрелена в подмосковном Архангельском 10 октября 2018 года. Сумбаев подозревается в причастии и к этому преступлению.



В ноябре прошлого года хакер был задержан в Грузии по обвинению в незаконном приобретении огнестрельного оружия и использовании поддельного паспорта. Генеральная прокуратура России обратилась в Минюст Грузии с просьбой о выдаче Сумбаева. Первоначально экстрадиция планировалась на май 2019 года, однако была отложена, так как Сумбаев обратился к грузинским властям с просьбой о предоставлении ему убежища. 9 июля Суд в Тбилиси отказал Сумбаеву в предоставлении убежища.