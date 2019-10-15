Другие материалы
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В мире
16.10.2019, 14:22
Грузия выдаст России хакера, подозреваемого в убийстве следователя в Подмосковье
16 октября. Mossovetinfo.ru – Грузия выдаст России хакера Ярослава Сумбаева, который подозревается в России в изготовлении фальшивых железнодорожных билетов и причастности к убийству в Подмосковье...
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В мире
15.10.2019, 16:46
Генпрокуратура Белоруссии не нашла оснований для задержания и выдачи Богачевой в США
15 октября. Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура Белоруссии не нашла оснований для задержания россиянки Анны Богачевой и выдачи ее США, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представ...
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В мире
15.10.2019, 09:53
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
15 октября. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с операцией турецких войск на севере Сирии, об этом сообщил госсекретарь США Майк По...