Губернатор Флориды Рон Десантис вышел из президентской гонки и поддержал Дональда Трампа

22 января — Mossovetinfo.ru — Губернатор Флориды Рон ДеСантис завершил свою затухающую президентскую кампанию в воскресенье и поддержал Дональда Трампа всего за два дня до ключевых праймериз в Нью-Гэмпшире, оставив бывшего посла ООН Никки Хейли последним вероятным претендентом Трампа на выдвижение от республиканской партии, - сообщает Рейтер.



Сторонники ДеСантиса с большей вероятностью перейдут на сторону Трампа, чем Хейли. В Нью-Гэмпшире около двух третей сторонников DeSantis называют Трампа своим вторым выбором, сказал Эндрю Смит, директор Исследовательского центра Университета Нью-Гэмпшира.



Решение ДеСантиса, принятое менее чем через неделю после его сокрушительного поражения Трампу в Айове, несмотря на огромные инвестиции туда, завершает ошеломляющее падение популярности после того, как ДеСантис широко рассматривался республиканцами как наиболее многообещающая альтернатива Трампу в преддверии всеобщих выборов в ноябре.