Другие материалы
-
В мире
22.01.2024, 09:11
Губернатор Флориды Рон Десантис вышел из президентской гонки и поддержал Дональда Трампа
22 января — Mossovetinfo.ru — Губернатор Флориды Рон ДеСантис завершил свою затухающую президентскую кампанию в вос...
-
В мире
21.01.2024, 10:00
Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание суверенной Палестины
21 января — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает невозможным создание с...
-
В мире
17.01.2024, 07:34
Обновлены Концепция нацбезопасности и Военная доктрина Белоруссии
17 января — Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник провел заседание Совета безопасн...