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В мире     22.01.2024 09:11

Губернатор Флориды Рон Десантис вышел из президентской гонки и поддержал Дональда Трампа

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Теги:  США  выборы  президент  президентские выборы  праймериз 

22 января — Mossovetinfo.ru — Губернатор Флориды Рон ДеСантис завершил свою затухающую президентскую кампанию в воскресенье и поддержал Дональда Трампа всего за два дня до ключевых праймериз в Нью-Гэмпшире, оставив бывшего посла ООН Никки Хейли последним вероятным претендентом Трампа на выдвижение от республиканской партии, - сообщает Рейтер.

Сторонники ДеСантиса с большей вероятностью перейдут на сторону Трампа, чем Хейли. В Нью-Гэмпшире около двух третей сторонников DeSantis называют Трампа своим вторым выбором, сказал Эндрю Смит, директор Исследовательского центра Университета Нью-Гэмпшира.

Решение ДеСантиса, принятое менее чем через неделю после его сокрушительного поражения Трампу в Айове, несмотря на огромные инвестиции туда, завершает ошеломляющее падение популярности после того, как ДеСантис широко рассматривался республиканцами как наиболее многообещающая альтернатива Трампу в преддверии всеобщих выборов в ноябре.

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Теги: 
США  выборы  президент  президентские выборы  праймериз 

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