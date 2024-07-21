Разговор Зеленского о переговорах лучше, чем война до последнего украинца — Песков

22 июля — Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал подождать конкретных действий после комментируя журналистам заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможности диалога с Россией, отметив при этом, что заявления по переговорах, лучше чем отказ от них.



«В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются», — сказал представитель Кремля, чьи слова приводит ТАСС. По его мнению, «конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговоры о намерении воевать до последнего украинца».



«Но что конкретно стоит за этими словами (Зеленского о возможности переговоров с Москвой - ред), о каких конкретно планах идет речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем», — отметил Песков.

«Пока мы судить не можем, здесь, наверное, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут», — отметил Песков.