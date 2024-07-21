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22.07.2024, 14:27
Разговор Зеленского о переговорах лучше, чем война до последнего украинца — Песков
22 июля — Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал подождать конкретных действий после к...
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21.07.2024, 22:52
Байден снял свою кандидатуру с выборов президента
21 июля — Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден объявил, что он выбывает из президентской гонки 2024 года после ра...
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21.07.2024, 09:37
Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах
21 июля — Mossovetinfo.ru — Лидер президентской гонки в США, бывший президент США Дональд Трамп пообещал не допустит...