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В мире     22.07.2024 14:27

Разговор Зеленского о переговорах лучше, чем война до последнего украинца — Песков

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Теги:  Украина  Зеленский  переговоры  Россия  Песков  комментарий  СВО 

22 июля — Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал подождать конкретных действий после комментируя журналистам заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможности диалога с Россией, отметив при этом, что заявления по переговорах, лучше чем отказ от них.

«В целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются», — сказал представитель Кремля, чьи слова приводит ТАСС. По его мнению, «конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговоры о намерении воевать до последнего украинца».

«Но что конкретно стоит за этими словами (Зеленского о возможности переговоров с Москвой - ред), о каких конкретно планах идет речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем», — отметил Песков.
«Пока мы судить не можем, здесь, наверное, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут», — отметил Песков.

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Теги: 
Украина  Зеленский  переговоры  Россия  Песков  комментарий  СВО 

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