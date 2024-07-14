 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     21.07.2024 09:37

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СВО  Россия  Украина  США  конфликт  Путин  Зеленский  Трамп  мир  условия  переговоры 

21 июля — Mossovetinfo.ru — Лидер президентской гонки в США, бывший президент США Дональд Трамп пообещал не допустить развития третьей мировой войны, урегулировав украинский конфликт после победы на выборах в ноябре 2024 года, но еще до инаугурации в январе 2025 года. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган, как передала консервативная медиакомпания RSBN.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую этот ужасный конфликт между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну», — заявил Трамп.

19 июля Зеленский и Трамп переговорили по телефону. «Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным», — написал украинский президент в телеграм-канале. Как позже рассказал пресс-секретарь Зеленского, они обсудили, в том числе, и вероятный визит кандидата в президента США в Киев.

Также президент Украины намекает на готовность к переговорам с Россией, предложив Москве направить делегацию на следующий мирный саммит, который он надеется провести в ноябре, сообщает CNN. Владимир Зеленский проявляет готовность к переговорам с Россией из-за больших проблем как во внутренней, так и во внешней политике, пишет CNN.

Ранее президент Украина заявил, что рассчитывает увидеть представителей России на втором «саммите мира» по Украине, который запланирован на ноябрь.

В середине июня 2024 года на встрече с руководством МИДа России Президент России Владимир Путин назвал условия для мира и прекращения боевых действий на Украине и заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Тогда переговоры возможны, подчеркнул президент.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СВО  Россия  Украина  США  конфликт  Путин  Зеленский  Трамп  мир  условия  переговоры 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:06 Мнения Болтон: политика Трампа по Украине приведет к разрушительным уступкам России

09:37 В мире Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах

09:54 В мире Европарламент переизбрал У. фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии на второй срок

09:26 Город (Москва и область) «Оранжевый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Московском регионе до вечера

22:59 Город (Москва и область) Москва осталась практически без зон для купания в середине жаркого лета

Актуальные материалы

08:16 Город (Москва и область) Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга

08:16 Город (Москва и область) В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения

08:23 Город (Москва и область) По состоянию на 4 июля в Москве открыты для купания 5 зон отдыха - Роспотребнадзор

10:10 Город (Москва и область) С 1 июля на ряде улиц Москвы введен парковочный тариф в размере 600 рублей

12:25 Город (Москва и область) Назначены выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва

09:22 Город (Москва и область) Новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru