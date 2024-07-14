21 июля — Mossovetinfo.ru — Лидер президентской гонки в США, бывший президент США Дональд Трамп пообещал не допустить развития третьей мировой войны, урегулировав украинский конфликт после победы на выборах в ноябре 2024 года, но еще до инаугурации в январе 2025 года. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган, как передала консервативная медиакомпания RSBN.«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую этот ужасный конфликт между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать заявление: я предотвращу третью мировую войну», — заявил Трамп.19 июля Зеленский и Трамп переговорили по телефону. «Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным», — написал украинский президент в телеграм-канале. Как позже рассказал пресс-секретарь Зеленского, они обсудили, в том числе, и вероятный визит кандидата в президента США в Киев.Также президент Украины намекает на готовность к переговорам с Россией, предложив Москве направить делегацию на следующий мирный саммит, который он надеется провести в ноябре, сообщает CNN. Владимир Зеленский проявляет готовность к переговорам с Россией из-за больших проблем как во внутренней, так и во внешней политике, пишет CNN.Ранее президент Украина заявил, что рассчитывает увидеть представителей России на втором «саммите мира» по Украине, который запланирован на ноябрь.В середине июня 2024 года на встрече с руководством МИДа России Президент России Владимири заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Тогда переговоры возможны, подчеркнул президент.