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В мире     27.10.2022 11:21

Идея «вырезать» Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна - Сечин

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Теги:  Сечин  Россия  мир  экономика  суверенитет 

27 октября. Mossovetinfo.ru - Идея "вырезать" Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна, доля РФ в поставках базового сырья - до 15%, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

"Идея "вырезать" Россию из мировой экономики - эта идея абсурдна и иллюзорна. Масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались. То, что звучит публично, что вклад России в мировой ВВП - это всего лишь 2% - это миф. Если считать по ППС, то это уже 4-5%. Если учитывать роль услуг в экономиках развитых стран – до 70% ВВП США… Услуги – полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия. Доля России в поставках базового сырья – до 15%", - сказал Игорь Сечин чьи слова приводят "РИА Новости".

Также, как сообщает Интерфакс, Игорь Сечин сказал, что введение потолков цен на энергоресурсы - это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета: "То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным". Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются. Хотя в Европе ряд экспертов и политиков уже открыто обвиняет Соединённые Штаты в том, что они наживаются на ими же спровоцированном энергокризисе - то есть на проблемах своих союзников. Тем не менее, еврочиновники предлагают свои далёкие от здравого смысла обоснования энергокризиса".

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Теги: 
Сечин  Россия  мир  экономика  суверенитет 

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