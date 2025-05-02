Индия начала операцию Синдур - нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана

7 мая — Mossovetinfo.ru — Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию Синдур, нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана, отметив, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.



В то же время власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.



Китай призывает Индию и Пакистан воздержаться от действий, которые могут еще больше усложнить ситуацию, - сообщило Синьхуа.



Также Синьхуа, со ссылкой на источниуи в пакистанской армии, сообщает, что Пакистан сбил пять индийских истребителей.



ВВС Пакистана сбили еще один индийский истребитель в ответ на ракетный удар соседней страны по шести местам, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек, еще 35 получили ранения. Об этом сообщили в среду источники в пакистанской армии. По их словам, это был уже пятый индийский самолет, сбитый в ответ на ночные удары. Также в двух местах в Пакистане уничтожены четыре дрона, которые нарушили воздушное пространство страны, заявили источники.



Пакистан осудил необоснованный и неприкрытый акт войны и нарушение суверенитета государства со стороны Индии. Официальный представитель МИД Пакистана Шафкат Али Хан заявил, что индийские ВВС нарушили суверенитет Пакистана, использовав оружие противостояния и ударив по гражданскому населению через международную границу в округах Бахавалпур и Шекхупура провинции Пенджаб на востоке Пакистана, а также в округах Музаффарабад, Багх и Котли в контролируемой Пакистаном части Кашмира.