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В мире     07.05.2025 08:04

Индия начала операцию Синдур - нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана

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Теги:  Индия  Пакистан  конфликт  заявления  операция  Синдур  Кашмир  теракт 

7 мая — Mossovetinfo.ru — Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию Синдур, нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана, отметив, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.

В то же время власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.

Китай призывает Индию и Пакистан воздержаться от действий, которые могут еще больше усложнить ситуацию, - сообщило Синьхуа.

Также Синьхуа, со ссылкой на источниуи в пакистанской армии, сообщает, что Пакистан сбил пять индийских истребителей.

ВВС Пакистана сбили еще один индийский истребитель в ответ на ракетный удар соседней страны по шести местам, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек, еще 35 получили ранения. Об этом сообщили в среду источники в пакистанской армии. По их словам, это был уже пятый индийский самолет, сбитый в ответ на ночные удары. Также в двух местах в Пакистане уничтожены четыре дрона, которые нарушили воздушное пространство страны, заявили источники.

Пакистан осудил необоснованный и неприкрытый акт войны и нарушение суверенитета государства со стороны Индии. Официальный представитель МИД Пакистана Шафкат Али Хан заявил, что индийские ВВС нарушили суверенитет Пакистана, использовав оружие противостояния и ударив по гражданскому населению через международную границу в округах Бахавалпур и Шекхупура провинции Пенджаб на востоке Пакистана, а также в округах Музаффарабад, Багх и Котли в контролируемой Пакистаном части Кашмира.

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Теги: 
Индия  Пакистан  конфликт  заявления  операция  Синдур  Кашмир  теракт 

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