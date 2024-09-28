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В мире     01.10.2024 20:52

Иран наносит массированную воздушную атаку на Израиль, отправлено 500 ракет

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Теги:  Иран  Израиль  атака  ЦАХАЛ  ООН 

1 октября — Mossovetinfo.ru — Во вторник вечером Иран выпустил по Израилю около 500 ракет, как стало известно The Jerusalem Post, после ракетных сирен по всей стране.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что он мобилизовал 13 000 отрядов экстренного резерва для немедленного развертывания по всему государству Израиль.

Падения были зафиксированы в Тель-Авиве, а также в Димоне, Набатиме, Горе, Ход-ха-Шароне, Беэр-Шеве и Ришон-Ле-Ционе, в Тель-Шеве.

Представитель ЦАХАЛА Даниэль Хагари заявил, что израильские военные готовы ответить на любые атаки со стороны Ирана.

Корпус стражей исламской революции Ирана объявил, что атака является ответом на убийство Насраллы, и если Израиль ответит, по нему будет нанесен сильный удар.

Также, по сообщению CNN, миссия Ирана при ООН, после шквала ракет, выпущенных по Израилю, заявила, что ответ Тегерана «был должным образом выполнен».

«Законный, рациональный и законный ответ Ирана на террористические акты сионистского режима, которые были направлены против иранских граждан и интересов и посягали на национальный суверенитет Исламской Республики Иран, был должным образом осуществлен”, — говорится в сообщении Постоянного представительства Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций.

Миссия заявила, что если Израиль «осмелится ответить или совершить дальнейшие акты злонамеренности, последует последующий сокрушительный ответ».

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Теги: 
Иран  Израиль  атака  ЦАХАЛ  ООН 

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