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В мире
01.10.2024, 20:52
Иран наносит массированную воздушную атаку на Израиль, отправлено 500 ракет
1 октября — Mossovetinfo.ru — Во вторник вечером Иран выпустил по Израилю около 500 ракет, как стало известно The Jerusalem Po...
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В мире
01.10.2024, 18:45
Эрдоган: после Газы и Ливана Израиль может атаковать Турцию
1 октября — Mossovetinfo.ru — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что после Газы и Ливана Израиль может ...
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В мире
28.09.2024, 08:59
Китай запустил первый многоразовый возвращаемый спутник для космических экспериментов
28 сентября — Mossovetinfo.ru — Китай в пятницу вывел на орбиту свой первый многоразовый возвращаемый спутник для ко...