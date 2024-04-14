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В мире     18.04.2024 07:45

Иран подтвердил приверженность сотрудничеству с МАГАТЭ

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Теги:  Иран  ядерная программа  МАГАТЭ  контроль 

18 апреля — Mossovetinfo.ru — Приверженность Ирана ядерной деятельности, которая соответствует сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердил глава Организации атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами в среду, отвечая на опасения МАГАТЭ по поводу "двусмысленностей" в ядерной программе Ирана, — сообщило агентство ИСНА.

М. Эслами подчеркнул приверженность Тегерана соглашению о гарантиях и Договору о нераспространении ядерного оружия и отметил, что МАГАТЭ аккредитовала 120 инспекторов, некоторые из которых постоянно находятся в Иране, а другие посещают ядерные объекты с регулярными или внезапными проверками и которые контролируют ядерную программу Исламской Республики.

На брифинге ООН в Нью-Йорке гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что значительное накопление ядерного материала на уровне, почти эквивалентном оружейному, привлекает внимание международного сообщества.

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Теги: 
Иран  ядерная программа  МАГАТЭ  контроль 

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