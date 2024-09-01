Израиль ликвидировал замглавы службы безопасности ХАМАС на севере Газы

8 сентября — Mossovetinfo.ru — Заместитель главы службы внутренней безопасности палестинского движения ХАМАС Мохаммед Мурси погиб на севере сектора Газа в результате авиаудара ВВС Израиля.



Об этом пишет The Times of Israel.



По информации газеты, полковник Мохаммед Мурси и три члена его семьи были убиты при ударе по его дому в Джабалии.



В то же время три человека были убиты и двое ранены в результате израильского авиаудара на юге Ливана, сообщили в субботу власти страны.



Министерство общественного здравоохранения Ливана сообщило, что трое сотрудников скорой помощи были убиты в результате нападения, когда они пытались локализовать пожар в городе Фрун, район Набатия. В заявлении говорится, что атака стала вторым случаем нападения на бригаду скорой помощи за последние 12 часов и является нарушением международного права.



Однако Армия обороны Израиля (IDF) заявила, что в результате удара были «ликвидированы террористы» из движения «Амаль», шиитской группировки, союзной «Хезболле».



2 сентября десятки тысяч израильтян вышли на улицы в ходе одной из крупнейших общенациональных акций протеста с начала войны Израиля с ХАМАС, когда они призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху заключить соглашение о прекращении огня в обмен на заложников. Так протестующие отреагировали на новость о том, что еще шесть пленников были найдены убитыми в Газе.