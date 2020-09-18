 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В мире     18.09.2020 15:16

Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Израиль  коронавирус  карантин 

18 сентября. Mossovetinfo.ru - Израиль стал первой страной в мире, где из-за коронавируса введен повторный общенациональный карантин, сообщает РИА Новости.

Карантин введен на три недели с возможностью продления. Введенные ограничения будут действовать в том числе во время традиционных еврейских осенних праздников.

Гражданам разрешается удалятся от дома не более чем на километр, в пределах этой зоны граждане могут посещать парки, детские площадки, а также выходить на молитву в Йом-кипур (Судный день), который в этом году будут отмечать 27-28 сентября.

Дальше чем на километр можно удаляться от дома для поездок на работу, за продуктами и лекарствами, для оказания помощи людям в тяжелом положении, для посещения парламента или донорского пункта, а также в случае посещения похорон или для церемонии обрезания. Кроме того, удаляться от дома дальше, чем на километр, можно для участия в акция протеста.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Израиль  коронавирус  карантин 

Возврат к списку

Лента новостей

15:16 В мире Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса

15:06 Город (Москва и область) В Москве запустят «народный каршеринг»

14:37 В России Вторая программа кешбэка за туры по России начнется в октябре

13:12 Мнения В истории с Навальным слишком много абсурда - Песков

12:14 Общество Первые заморозки придут в московский регион 20-21 сентября

Актуальные материалы

08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru