18 сентября. Mossovetinfo.ru - Израиль стал первой страной в мире, где из-за коронавируса введен повторный общенациональный карантин, сообщает РИА Новости.



Карантин введен на три недели с возможностью продления. Введенные ограничения будут действовать в том числе во время традиционных еврейских осенних праздников.



Гражданам разрешается удалятся от дома не более чем на километр, в пределах этой зоны граждане могут посещать парки, детские площадки, а также выходить на молитву в Йом-кипур (Судный день), который в этом году будут отмечать 27-28 сентября.



Дальше чем на километр можно удаляться от дома для поездок на работу, за продуктами и лекарствами, для оказания помощи людям в тяжелом положении, для посещения парламента или донорского пункта, а также в случае посещения похорон или для церемонии обрезания. Кроме того, удаляться от дома дальше, чем на километр, можно для участия в акция протеста.