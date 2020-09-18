18 сентября. Mossovetinfo.ru - Израиль стал первой страной в мире, где из-за коронавируса введен повторный общенациональный карантин, сообщает РИА Новости.
Карантин введен на три недели с возможностью продления. Введенные ограничения будут действовать в том числе во время традиционных еврейских осенних праздников.
Гражданам разрешается удалятся от дома не более чем на километр, в пределах этой зоны граждане могут посещать парки, детские площадки, а также выходить на молитву в Йом-кипур (Судный день), который в этом году будут отмечать 27-28 сентября.
Дальше чем на километр можно удаляться от дома для поездок на работу, за продуктами и лекарствами, для оказания помощи людям в тяжелом положении, для посещения парламента или донорского пункта, а также в случае посещения похорон или для церемонии обрезания. Кроме того, удаляться от дома дальше, чем на километр, можно для участия в акция протеста.
15:16 В мире Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса
15:06 Город (Москва и область) В Москве запустят «народный каршеринг»
14:37 В России Вторая программа кешбэка за туры по России начнется в октябре
13:12 Мнения В истории с Навальным слишком много абсурда - Песков
12:14 Общество Первые заморозки придут в московский регион 20-21 сентября
08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление
08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники
10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский
08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»
09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева
11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос