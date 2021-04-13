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В мире     13.04.2021 15:05

Израиль с мая откроет въезд группам вакцинированных туристов

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Теги:  туристы  Израиль  туризм 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Израиль с 23 мая откроет въезд в страну группам иностранных туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщается в совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма.

На первом этапе въезд будет разрешен только организованным туристическим группам, так как их легче контролировать.

Для того, чтобы въехать в Израиль, туристам необходимо будет сдать ПЦР-тест перед посадкой в самолет, а затем по прилет сдать еще один тест и серологический анализ, который должен подтвердить наличие иммунитета к коронавирусу, возникшего в результате вакцинации или перенесенного заболевания. Принимать туристов будет только аэропорт имени Бен Гуриона.

С 1 апреля правила въезда для российских туристов упростил Кипр. Кроме того, с 1 апреля Хорватия открыла въезд в страну для людей с подтвержденной вакцинацией от коронавируса, в том числе для тех, кто вакцинирован российской вакциной «Спутник V». Италия рассчитывает открыть туристический сезон не позднее 2 июня.


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Теги: 
туристы  Израиль  туризм 

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