Израильские СМИ сообщили о готовности Ирана нанести удар после 12 апреля

11 апреля — Mossovetinfo.ru —— Иранская армия может нанести удар по Израилю после 12 апреля. Об этом сообщило издание The Times of Israel.



Согласно этому прогнозу, Ирана сделает ответный шаги в отместку за гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Резы Захеди в Дамаске после завершения праздника Ураза-байрам 12 апреля.



В Израиле считают, что вероятный удар Ирана будет связан с атакой на стратегические или военные объекты, а не гражданскую инфраструктуру. При этом возможен удар сразу с нескольких направлений. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант уточнял, что ведомство готово к любому развитию событий.



В то же время, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его иранский коллега Эбрахим Раиси выразили соболезнование лидеру палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи гибелью внуков и сыновей после воздушного удара Израиля 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба движения.