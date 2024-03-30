 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     11.04.2024 08:40

Израильские СМИ сообщили о готовности Ирана нанести удар после 12 апреля

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Израиль  ХАМАС  Иран 

11 апреля — Mossovetinfo.ru —— Иранская армия может нанести удар по Израилю после 12 апреля. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Согласно этому прогнозу, Ирана сделает ответный шаги в отместку за гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Резы Захеди в Дамаске после завершения праздника Ураза-байрам 12 апреля.

В Израиле считают, что вероятный удар Ирана будет связан с атакой на стратегические или военные объекты, а не гражданскую инфраструктуру. При этом возможен удар сразу с нескольких направлений. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант уточнял, что ведомство готово к любому развитию событий.

В то же время, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его иранский коллега Эбрахим Раиси выразили соболезнование лидеру палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи гибелью внуков и сыновей после воздушного удара Израиля 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба движения.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Израиль  ХАМАС  Иран 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:40 В мире Израильские СМИ сообщили о готовности Ирана нанести удар после 12 апреля

08:29 Общество Сергей Миронов даст старт новому общественному движению "МЫ ЕСТЬ РУССКИЕ"

08:18 Общество Выставка Ивана Глазунова «Русский сад» откроется 12 апреля в «Зарядье»

08:09 Город (Москва и область) До 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 11 апреля

08:49 Город (Москва и область) В Москве видеокамеры начали штрафовать за стоянку на направляющем островке

Актуальные материалы

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru